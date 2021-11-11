Лебедев: схватка Фёдора Емельяненко с Джонсом будет довольно интересной

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Денис Лебедев прокомментировал новость о возможном бое между легендарным бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко и абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе Роем Джонсом — младшим.

«Сегодня ситуация в мире единоборств такова, что вероятность боя большая. Тем более если гонорар нужный будет собран. Интерес к этому поединку есть. Всё будет зависеть от контракта, как пройдёт встреча: по правилам выставочного боя, как было у Джонса с Тайсоном, или же по законам боя до победного конца. В любом случае эта схватка будет довольно интересной. Фёдор неплохо работает в стойке и владеет практически всеми приёмами бокса: умеет и обмануть, и дёрнуть, и потянуть на себя противника. Его тренировал Александр Васильевич Мичков, у него мастера спорта растут, как грибы осенью. Так что у Емельяненко неплохая школа бокса. Фёдор мой друг, мы из одного города и давно уже общаемся. В последнее время редко разговариваем, поскольку у него много своих дел, но мы всегда на связи. Думаю, что он и так разберётся, с кем ему посоветоваться. Но если будет такая ситуация, то я, естественно, ему подскажу», — сказал Лебедев «Матч ТВ».

В последний раз на профессиональном уровне 52-летний Джонс дрался в феврале 2018 года, когда победил американца Скотта Сигмона. 45-летний Емельяненко продолжает карьеру бойца смешанных единоборств. В последнем поединке, который состоялся 23 октября в Москве на турнире Bellator 269, россиянин нокаутом в первом раунде победил американца Тимоти Джонсона.

Ранее Фёдор Емельяненко признался, что ему интересен бой с Роем Джонсом.