Миронова рассказала о своём состоянии перед стартом на Кубке мира

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Российская биатлонистка Светлана Миронова, вошедшая в состав женской сборной страны на стартовые этапы Кубка мира, оценила своё состояние.
Миронова рассказала о своём состоянии перед стартом на Кубке мира
  • РИА Новости

«В целом сейчас всё неплохо. После болезни мне удалось восстановиться. На самом деле я лишь немного простудилась, потому быстро вышла из этого состояния. В конце октября заболела, а уже с 8 ноября начала тренироваться. Как оцениваю свою форму? Наверное, не стала бы отвечать на этот вопрос, поскольку это будет видно непосредственно на этапах Кубка. Когда мы узнаем, как выглядим относительно остальных, тогда и можно будет что-либо говорить. Но всё же понятно, что в начале сезона не пиковая форма», — цитирует слова Мироновой «Тюменская арена». 

Первый этап Кубка мира по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.

Ранее был оглашён состав женской сборной России по биатлону на старт КМ.

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