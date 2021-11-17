Аргентина сыграла вничью с Бразилией и вышла на ЧМ-2022
- Reuters
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Встреча проходила на стадионе «Дель Бисентенарио» в Сан-Хуане и закончилась со счётом 0:0.
Благодаря этой ничьей, а также результату параллельной встречи Чили и Эквадора (0:2) Аргентина гарантировала себе как минимум четвёртое место в отборе, которое даёт право сыграть на турнире.
Возглавляет латиноамериканский отбор Бразилия, имеющая 35 очков после 13 туров. У аргентинцев вторая строчка — 29 очков.
Ранее определились участники стыковых матчей ЧМ-2022.