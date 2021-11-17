Аргентина сыграла вничью с Бразилией и вышла на ЧМ-2022

Сборная Аргентины по футболу гарантировала себе выход на чемпионат мира по футболу в Катаре благодаря ничьей с Бразилией в матче 13-го тура латиноамериканской квалификации.

Reuters

© Agustin Marcarian

Встреча проходила на стадионе «Дель Бисентенарио» в Сан-Хуане и закончилась со счётом 0:0. Благодаря этой ничьей, а также результату параллельной встречи Чили и Эквадора (0:2) Аргентина гарантировала себе как минимум четвёртое место в отборе, которое даёт право сыграть на турнире. Возглавляет латиноамериканский отбор Бразилия, имеющая 35 очков после 13 туров. У аргентинцев вторая строчка — 29 очков. Ранее определились участники стыковых матчей ЧМ-2022.