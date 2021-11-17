Франция обыграла Финляндию и вышла на ЧМ-2022

Короткая ссылка
Сборная Франции обыграла команду Финляндии в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Франция обыграла Финляндию и вышла на ЧМ-2022
  • Reuters
  • © Lehtikuva

Игра группы D, которая прошла на поле стадиона «Олимпиастадион» в Хельсинки, завершилась со счётом 2:0.

Мячи забили Карим Бензема (66-я), Килиан Мбаппе (76-я).

Франция (18 очков) с первого места вышла напрямую в финальную стадию ЧМ-2022. Украина (12) заняла второе и поборется за путёвку в Катар в стыковом турнире. Россия не сможет встретиться с Украиной в стыковых матчах.

Ранее сообщалось, что Швейцария обогнала в отборе Италию и напрямую пробилась на ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить