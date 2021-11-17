Франция обыграла Финляндию и вышла на ЧМ-2022
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Игра группы D, которая прошла на поле стадиона «Олимпиастадион» в Хельсинки, завершилась со счётом 2:0.
Мячи забили Карим Бензема (66-я), Килиан Мбаппе (76-я).
Франция (18 очков) с первого места вышла напрямую в финальную стадию ЧМ-2022. Украина (12) заняла второе и поборется за путёвку в Катар в стыковом турнире. Россия не сможет встретиться с Украиной в стыковых матчах.
Ранее сообщалось, что Швейцария обогнала в отборе Италию и напрямую пробилась на ЧМ-2022.