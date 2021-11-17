Игнатьев: Тюкавин не помог бы сборной в матче с Хорватией
- РИА Новости
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«Тюкавин не помог бы основной сборной против Хорватии. Команды, с которыми играет команда Карпина, в целом сильнее. Все те игроки Хорватии, которые вышли против россиян, были на голову сильнее каждого из наших», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.
По его мнению, необходимо внимательно следить за движением в развитии игроков молодёжной сборной России. Также очень важно, чтобы футболисты в своих клубах получали постоянную игровую практику.
Команда Михаила Галактионова переиграла Испанию на своём поле в матче отбора на ЧЕ-2023 со счётом 1:0. Тюкавин (60-я минута) забил победный мяч в ворота испанцев.
Ранее сообщалось, что Швейцария обогнала в отборе Италию и напрямую пробилась на ЧМ-2022.