Игнатьев: Тюкавин не помог бы сборной в матче с Хорватией

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал успехи Константина Тюкавина в молодёжной команде.
Игнатьев: Тюкавин не помог бы сборной в матче с Хорватией
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Тюкавин не помог бы основной сборной против Хорватии. Команды, с которыми играет команда Карпина, в целом сильнее. Все те игроки Хорватии, которые вышли против россиян, были на голову сильнее каждого из наших», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

По его мнению, необходимо внимательно следить за движением в развитии игроков молодёжной сборной России. Также очень важно, чтобы футболисты в своих клубах получали постоянную игровую практику.

Команда Михаила Галактионова переиграла Испанию на своём поле в матче отбора на ЧЕ-2023 со счётом 1:0. Тюкавин (60-я минута) забил победный мяч в ворота испанцев.

Ранее сообщалось, что Швейцария обогнала в отборе Италию и напрямую пробилась на ЧМ-2022.

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