Тарпищев рассказал, за счёт чего Медведев победил Зверева

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Тарпищев рассказал, за счёт чего Медведев победил Зверева
  • РИА Новости

«Хороший матч, хоть и нервный. Даня Медведев играл чуть лучше Саши Зверева: у него был лишь один брейк-пойнт на своей подаче, который мог проиграть. Реально же игра могла закончиться ещё в первом гейме второго сета, когда у Дани было три брейк-пойнта на подаче Зверева. Немножко не повезло. То, что не проиграл с матчболов и в итоге выиграл, — это большой психологический плюс. Степень усталости пока не накопилась, но нервы в середине второго сета включились», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Он добавил, что итог получился логичным: победил тот, кто имел небольшое преимущество в розыгрышах второго мяча и своей подачи.

Ранее Медведев оставил необычное послание на камере после победы над Зверевым на турнире в Турине.

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