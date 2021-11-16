Тарпищев рассказал, за счёт чего Медведев победил Зверева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Хороший матч, хоть и нервный. Даня Медведев играл чуть лучше Саши Зверева: у него был лишь один брейк-пойнт на своей подаче, который мог проиграть. Реально же игра могла закончиться ещё в первом гейме второго сета, когда у Дани было три брейк-пойнта на подаче Зверева. Немножко не повезло. То, что не проиграл с матчболов и в итоге выиграл, — это большой психологический плюс. Степень усталости пока не накопилась, но нервы в середине второго сета включились», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Он добавил, что итог получился логичным: победил тот, кто имел небольшое преимущество в розыгрышах второго мяча и своей подачи.

Ранее Медведев оставил необычное послание на камере после победы над Зверевым на турнире в Турине.