В «Спартаке» отреагировали на возможный приход Ваноли

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новости о возможном назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.

«Спартак» готовится к ближайшим матчам под руководством Руя Витории. Комментарии по тому, о чём вы говорите, мы уже давали много раз. Добавить нечего», — цитирует Зеленова Sport24.

Сообщалось, что Ваноли готов заменить Руя Виторию на посту главного тренера московского клуба. Итальянский специалист работал ассистентом Антонио Конте в сборной Италии по футболу, лондонском «Челси» и миланском «Интере».

Ранее Червиченко заявил, что Карпин был шокирован трусостью игроков сборной России.