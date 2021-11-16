В «Спартаке» отреагировали на возможный приход Ваноли

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новости о возможном назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.
В «Спартаке» отреагировали на возможный приход Ваноли
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«Спартак» готовится к ближайшим матчам под руководством Руя Витории. Комментарии по тому, о чём вы говорите, мы уже давали много раз. Добавить нечего», — цитирует Зеленова Sport24.

Сообщалось, что Ваноли готов заменить Руя Виторию на посту главного тренера московского клуба. Итальянский специалист работал ассистентом Антонио Конте в сборной Италии по футболу, лондонском «Челси» и миланском «Интере».

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