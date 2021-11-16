Червиченко: Карпин был шокирован трусостью игроков сборной России

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

«Карпин был шокирован трусостью игроков: они отскакивали от мяча, не хотели его получать, даже не могли перейти на половину поля хорватов. Это была явная и нелицеприятная трусость, которая проявилась ещё раньше», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Он также назвал российских футболистов «обоссавшимися котами» в матче с Кипром, потому что они не хотели играть.

«Если у Карпина будет хорошее предложение, то, может, он и уйдёт. Полностью понимаю Валеру в этой ситуации. Что он может сделать? Он им говорит идти вперёд, а все стоят. В ситуации с Кудряшовым тоже: даже в детских школах учат лежать и валяться до конца. Мы это видели в исполнении хорватов: как только счёт для них стал удобный, они превратились в умирающих лебедей», — добавил Червиченко.

Он считает, что Фёдор Кудряшов должен был тянуть время и изображать «раненого поросёнка в луже». Червиченко удивлён физическому состоянию российских игроков, которые ходят по полю, «как каменные».

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