MMA Junkie: российский боец Хожиев убил врача в США во время спора о вакцинации от COVID-19

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Российского бойца смешанных единоборств Акмала Хожиева арестовали по обвинению в убийстве врача Мирана Рибати в США.
MMA Junkie: российский боец Хожиев убил врача в США во время спора о вакцинации от COVID-19
  • Pixabay

По информации MMA Junkie, Хожиев находился рядом с телом врача в момент задержания. 27-летний боец признался прибывшим на место происшествия полицейским, что именно он убил Рибати. Между врачом и спортсменом возник спор относительно вакцинации от коронавируса, который перерос в потасовку. Хожиев задушил Рибати, а затем ударил его в горло костью животного. После этого боец схватил нож и ударил им врача.

Суд установил залог в размере $1 млн на освобождение россиянина. В своих социальных сетях Хожиев неоднократно выступал против вакцинации.

Хожиев провёл на профессиональном уровне два боя, одержав две победы. Последний поединок он провёл в 2017 году.

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