Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Денвер» в матче НБА

В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» одержал победу над «Денвер Наггетс».

Встреча, проходившая на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе, завершилась со счётом 111:101 в пользу хозяев.

В составе «Далласа» наибольший вклад в победу внесли Кристапс Порзингис (29 очков, 11 подборов и три передачи) и Лука Дончич (23 очка, восемь подборов и 11 передач).

У «Денвера» 35 очков, 16 подборов и шесть передач на счету Николы Йокича.

«Наггетс» впервые проиграли за последние шесть матчей включительно.

Ранее «Голден Стэйт» обыграл «Чикаго» в матче НБА, Карри набрал 40 очков.