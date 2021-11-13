«Голден Стэйт» обыграл «Чикаго» в матче НБА, Карри набрал 40 очков

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«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Голден Стэйт» обыграл «Чикаго» в матче НБА, Карри набрал 40 очков
  • AP

Встреча прошла в Сан-Франциско и завершилась со счётом 119:93.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 40 очков. В составе гостей 23 балла в свой актив записал Зак Лавин.

В других матчах игрового дня НБА «Даллас Маверикс» победил «Сан-Антонио Спёрс» (123:109), «Шарлотт Хорнетс» одолел «Нью-Йорк Никс» (104:96), «Бостон Селтикс» обыграл «Милуоки Бакс» (122:113 ОТ), «Кливленд Кавальерс» разгромил «Детройт Пистонс» (98:78), «Мемфис Гриззлис» проиграл «Финикс Санз» (94:119), «Нью-Орлеан Пеликанс» потерпел поражение от «Бруклин Нетс» (112:120), «Оклахома-Сити Тандер» взял верх над «Сакраменто Кингз» (105:103), «Хьюстон Рокетс» уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (92:104), а «Денвер Наггетс» победил «Атланта Хоукс» (105:96).

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Расселла Уэстбрука помог «Лос-Анджелес Лейкерс» в овертайме матча НБА обыграть «Майами Хит».

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