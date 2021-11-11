Трипл-дабл Уэстбрука помог «Лейкерс» в овертайме матча НБА обыграть «Майами»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Майами Хит».

Встреча, проходившая в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе, завершилась победой «Лейкерс» в овертайме со счётом 120:117.

В составе хозяев трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук, набравший 25 очков, 12 подборов и 14 передач. 27 очков набрал Малик Монк. Форвард команды Леброн Джеймс пропускал матч из-за травмы.

У «Майами» 30 очков, и десять подборов и шесть перехватов оформил Бам Адебайо.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» обыграл «Орландо» в матче НБА, Харден оформил трипл-дабл.