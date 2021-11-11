«Бруклин» обыграл «Орландо» в матче НБА, Харден оформил трипл-дабл
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Встреча, проходившая в «Эмвей-центре» в Орландо, завершилась победой гостей со счётом 123:90.
Самым результативным игроком встречи стал спортсмен «Бруклина» Кевин Дюрант, набравший 30 очков. В активе Джеймса Хардена трипл-дабл из 17 очков, 11 подборов и 11 передач.
У «Орландо» больше всех набрал Терренс Росс — 17 очков.
В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 97:94.
Ранее трёхочковый бросок Дончича вместе с сиреной принёс «Далласу» победу над «Бостоном» в НБА.