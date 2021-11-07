Трёхочковый бросок Дончича вместе с сиреной принес «Далласу» победу над «Бостоном» в НБА

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«Даллас Маверикс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Трёхочковый бросок Дончича вместе с сиреной принес «Далласу» победу над «Бостоном» в НБА
  • Reuters

Игра состоялась в Далласе и завершилась со счётом 107:104. Победный трёхочковый бросок вместе с сиреной совершил Лука Дончич.

Дончич также стал самым результативным баскетболистом матча, набрав 33 очка. Его партнёр по команде Кристапс Порзингис записал в свой актив 21 балл. В составе «Селтикс» 32 очка набрал Джейсон Тейтум.

В других матчах игрового дня НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Портленд Трэйл Блэйзерс» (90:105), «Финикс Санз» одолел «Атланта Хоукс» (121:117), «Денвер Наггетс» переиграл «Хьюстон Рокетс» (95:94), «Майами Хит» взял верх над «Юта Джаз» (118:115), а «Чикаго Буллс» проиграл «Филадельфия Севенти Сиксерз» «105:114».

Ранее сообщалось, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит около недели из-за растяжения мышц брюшной полости.

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