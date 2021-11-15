В Севастополе собрали более 20 тысяч тонн винограда в 2021 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
«Также заметно выросла средняя урожайность винограда — она составила 49,3 центнера с гектара, что на 17,9% больше, чем в 2020 году», — отмечается в сообщении.
Всего в регионе в плодоносящем состоянии находится около 5 тыс. га виноградников.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что Крым экспортировал продукцию агропромышленного комплекса в 11 стран в 2021 году.