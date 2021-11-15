В Севастополе собрали более 20 тысяч тонн винограда в 2021 году

В Севастополе собрали более 20 тыс. тонн винограда в 2021 году, что на 23% больше показателя за 2020 год.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«Также заметно выросла средняя урожайность винограда — она составила 49,3 центнера с гектара, что на 17,9% больше, чем в 2020 году», — отмечается в сообщении.

Всего в регионе в плодоносящем состоянии находится около 5 тыс. га виноградников.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что Крым экспортировал продукцию агропромышленного комплекса в 11 стран в 2021 году.