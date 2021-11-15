Вахаев подерётся с Джонсоном за титул чемпиона ACA в тяжёлом весе
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Об этом сообщает пресс-служба АСА. Турнир состоится 19 ноября на арене Falcon Club Minsk.
31-летний Вахаев является бывшим чемпионом АСА, однако он оставил титул в феврале 2020 года. 35-летний Джонсон, в свою очередь, завоевал пояс в апреле 2020 года и уже успел провести одну успешную защиту.
Полный кард турнира АСА 132:
Тони Джонсон (США) — Мухумат Вахаев (Россия);
Денис Смолдарев (Эстония) — Михал Мартинек (Чехия);
Беслан Исаев (Россия) — Кристиан Бринзан (Италия);
Никола Дипчиков (Болгария) — Крис Ханикатт (США);
Леван Макашвили (США) — Хердесон Батиста (Бразилия);
Андрей Калечиц (Беларусь) — Герман Барсегян (Армения);
Бидзина Гавашелишвили (Грузия) — Жосиель Сильва (Бразилия);
Дэниель Джеймс (США) — Рафаэль Песоа (Бразилия);
Хасейн Шайхаев (Россия) — Махарбек Каргинов (Россия);
Адлан Батаев (Россия) — Лукаш Копера (Польша);
Раул Тутараули (Грузия) — Витезслав Райнох (Чехия);
Важа Циптаури (Грузия) — Дмитрий Романов (Беларусь).
Ранее Абдулвахабов защитил пояс чемпиона ACA в лёгком весе.