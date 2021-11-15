Вахаев подерётся с Джонсоном за титул чемпиона ACA в тяжёлом весе

Россиянин Мухумат Вахаев проведёт поединок с чемпионом Absolute Championship Akhmat в тяжёлом весе Тони Джонсоном на турнире ACA 132, который пройдёт в Минске.

Об этом сообщает пресс-служба АСА. Турнир состоится 19 ноября на арене Falcon Club Minsk.

31-летний Вахаев является бывшим чемпионом АСА, однако он оставил титул в феврале 2020 года. 35-летний Джонсон, в свою очередь, завоевал пояс в апреле 2020 года и уже успел провести одну успешную защиту.

Полный кард турнира АСА 132:

Тони Джонсон (США) — Мухумат Вахаев (Россия);

Денис Смолдарев (Эстония) — Михал Мартинек (Чехия);

Беслан Исаев (Россия) — Кристиан Бринзан (Италия);

Никола Дипчиков (Болгария) — Крис Ханикатт (США);

Леван Макашвили (США) — Хердесон Батиста (Бразилия);

Андрей Калечиц (Беларусь) — Герман Барсегян (Армения);

Бидзина Гавашелишвили (Грузия) — Жосиель Сильва (Бразилия);

Дэниель Джеймс (США) — Рафаэль Песоа (Бразилия);

Хасейн Шайхаев (Россия) — Махарбек Каргинов (Россия);

Адлан Батаев (Россия) — Лукаш Копера (Польша);

Раул Тутараули (Грузия) — Витезслав Райнох (Чехия);

Важа Циптаури (Грузия) — Дмитрий Романов (Беларусь).

Ранее Абдулвахабов защитил пояс чемпиона ACA в лёгком весе.