Fanatik: «Галатасарай» заинтересовался футболистом ЦСКА Бийолом
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Как сообщает Fanatik, стамбульский клуб намерен связаться с 22-летним словенцем после перерыва на матчи национальных сборных. Отмечается, что сам игрок также заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в Турции.
Контракт Бийола с ЦСКА лействует до лета 2023 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах РПЛ, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что дубль Чалова помог ЦСКА победить «Уфу» в товарищеском матче.