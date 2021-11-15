Fanatik: «Галатасарай» заинтересовался футболистом ЦСКА Бийолом

Турецкий «Галатасарай» заинтересован в приобретении полузащитника московского ЦСКА Яки Бийола.

Как сообщает Fanatik, стамбульский клуб намерен связаться с 22-летним словенцем после перерыва на матчи национальных сборных. Отмечается, что сам игрок также заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в Турции.

Контракт Бийола с ЦСКА лействует до лета 2023 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах РПЛ, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что дубль Чалова помог ЦСКА победить «Уфу» в товарищеском матче.