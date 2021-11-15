В Москве откроют около четырёх тысяч объектов зимнего отдыха

Около четырёх тысяч объектов зимнего отдыха откроют в столице в предстоящий период.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Это катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда», — рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Ранее НСН сообщала, что в Москве ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов с начала года.