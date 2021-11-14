Кавазашвили: Карпин кокетничал, говоря что матч с хорватами не самый важный в его карьере

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин, говория о том, что матч Хорватия — России не является самым важным в его карьере, не был полностью искренен.

«Думаю, что Валерий Георгиевич просто кокетничал. Он ведь прекрасно понимает, насколько важен сегодняшний матч. Карпин — профессионал. Не нужно осуждать его за эти слова. Мы не имеем на это права. Он просто переволновался, потому что в этом матче за нами Москва. Нужно защищаться. В конце концов, как главный тренер сборной России может не переживать о матче, который решает судьбу страны? О чём вообще тут можно говорить? Давайте не будем наседать на него. Он собрал сборную заново, пополнил её молодыми футболистами. До него ведь команда была абсолютно развалена, а сейчас постоянно побеждает. За возрождение сборной России ему можно простить любые высказывания», — цитирует Кавазашвили Sport24.

На пресс-конференции перед игрой с Хорватией Карпин самым важным матчем в своей тренерской карьере назвал встречу «Ростов» — «Урал» за сохранение прописки в РПЛ.

Ранее сборная России объявила состав на матч с Хорватией.