Черышев: хорваты хорошо укомплектованы, у них футболисты высокого уровня

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча десятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
Черышев: хорваты хорошо укомплектованы, у них футболисты высокого уровня
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«Опасения всегда есть. Хорваты хорошо укомплектованы, у них футболисты высокого уровня. Они играют дома, им нужна только победа, на ничью они не рассчитывают. Матч будет очень тяжёлым. Но это может сыграть и положительную роль для нашей сборной, так как они будут торопиться забить», — цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что команда должна аккуратно играть у своих ворот и не подпускать соперников к своей штрафной.

Ранее Радимов заявил, что ничего страшного не случится, если сборная России проиграет Хорватии.

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