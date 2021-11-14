Черышев: хорваты хорошо укомплектованы, у них футболисты высокого уровня

Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча десятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

«Опасения всегда есть. Хорваты хорошо укомплектованы, у них футболисты высокого уровня. Они играют дома, им нужна только победа, на ничью они не рассчитывают. Матч будет очень тяжёлым. Но это может сыграть и положительную роль для нашей сборной, так как они будут торопиться забить», — цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что команда должна аккуратно играть у своих ворот и не подпускать соперников к своей штрафной.

Ранее Радимов заявил, что ничего страшного не случится, если сборная России проиграет Хорватии.