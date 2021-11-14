Пресняков: отсутствие Дзюбы прибавляет нам шансов в матче с Хорватией

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Заслуженный артист России, болельщик футбола Владимир Пресняков — старший поделился ожиданиями от заключительного матча сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
Пресняков: отсутствие Дзюбы прибавляет нам шансов в матче с Хорватией
  • AP

«Хорватия — вице-чемпион мира, будет сложно, это все понимают. Но хочется добыть хороший результат. И независимо от этой игры хочу, чтобы Карпин остался тренером сборной. Отсутствие Дзюбы прибавляет нам шансов в этом матче. А то мы бы играли вдесятером, его присутствие уменьшило бы количество играющих. Во втором тайме с Кипром отлично наша сборная заиграла, умеют же иногда включаться. Нужно дорожить мячом сегодня, это очень важно», — цитирует Преснякова-старшего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Россия сыграет с Хорватией 14 ноября в Сплите на стадионе «Полюд». Начало — в 17:00 мск. По итогам девяти туров национальная команда лидирует в группе H, набрав 22 очка. Хорватия — вторая (20 очков).

Ранее сообщалось, что в Хорватии были шокированы паненкой Смолова на ЧМ-2018.

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