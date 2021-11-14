В Хорватии были шокированы паненкой Смолова на ЧМ-2018

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Йерко Леко поделился впечатлениями от серии послематчевых пенальти в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года между Россией и Хорватией.

«Мы были в шоке, что Смолов выбрал паненку для удара. На одном из хорватских сайтов написали, что Смолов недооценил серьезность ситуации, и я согласен с этим. Хотя помню, Милевский на ЧМ-2006 забил Швейцарии паненкой — и ничего. Тут нужно быть уверенным на 100%, что ты забьёшь. Я бы не рисковал так, даже если бы это был обычный матч национального чемпионата», — цитирует Леко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России проиграла Хорватии в серии пенальти и вылетела с домашнего мундиаля (счёт — 2:2, по пенальти — 3:4).

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