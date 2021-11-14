Григорян: в сборной России меня смущает пара наших центральных защитников

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян поделился ожиданиями от заключительного матча сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

«Сегодня сборной удастся игра. Я настроен очень оптимистично. Меня смущает пара наших центральных защитников, только она может лимитировать наш положительный результат с хорватами. Если в этой паре выйдет Чистяков, то он как-то компенсирует нашу уязвимость в этой зоне», — цитирует Григоряна «Спорт-Экспресс».

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет группу H с 22 очками, на два очка опережая хорватов.

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