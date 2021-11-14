Григорян: в сборной России меня смущает пара наших центральных защитников

Короткая ссылка
Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян поделился ожиданиями от заключительного матча сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
Григорян: в сборной России меня смущает пара наших центральных защитников
  • © РФС

«Сегодня сборной удастся игра. Я настроен очень оптимистично. Меня смущает пара наших центральных защитников, только она может лимитировать наш положительный результат с хорватами. Если в этой паре выйдет Чистяков, то он как-то компенсирует нашу уязвимость в этой зоне», — цитирует Григоряна «Спорт-Экспресс».

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет группу H с 22 очками, на два очка опережая хорватов.

Ранее сообщалось, что Черышев полностью восстановился от травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить