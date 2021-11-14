Холлоуэй и Родригес госпитализированы после главного боя на турнире UFC

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Американский боец смешанных единоборств Макс Холлоуэй и представитель Мексики Яир Родригес отправились в больницу после главного боя на турнире UFC Vegas 42.

Холлоуэй сел в машину скорой помощи к Родригесу и сделал с ним совместное фото, перед тем как тоже отправиться в больницу, сообщает Рид Харрис в Twitter.

Напомним, что бой продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя по решению судей. Таким образом, он одержал 23-ю победу при шести поражениях в смешанных единоборствах. Родригес проиграл в третий раз в карьере при 14 победах.

Ранее Холлоуэй победил Родригеса на турнире UFC Vegas 42.

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