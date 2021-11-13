Финляндия обыграла Чехию на Кубке Карьяла
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Встреча, проходившая на «Хартвалл Арене» в Хельсинки, завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе финской команды забрасывали Тони Раяла, Нико Оямяки, Ере Иннала и Валттери Фильпула. У чехов отличились Пётр Кодытек и Матей Блюмель.
После двух туров Финляндия и Швеция лидируют на турнире, имея по шесть очков. Далее идут Чехия и Россия, у которых нет очков.
Ранее вратарь сборной Швеции прокомментировал пропущенную шайбу от Мичкова.