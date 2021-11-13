«РБ Спорт»: Каррера является претендентом на должность главного тренера «Химок»

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Одним из кандидатов на вакантный пост главного тренера «Химок» является бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера.
«РБ Спорт»: Каррера является претендентом на должность главного тренера «Химок»
  • AP

Об этом сообщает «РБ Спорт». Помимо итальянца, кандидатом на этот пост является главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов.

В конце октября «Химки» расторгли контракт с прежним наставником команды Игорем Черевченко. В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера является Игорь Ющенко.

После 14 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне вылета.

Каррера покинул «Спартак» в 2018 году. В сезоне-2016/17 красно-белые под руководством итальянца стали чемпионами России.

Ранее в «Химках» опровергли информацию о продаже Лантратова в «Спартак».

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