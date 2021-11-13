«РБ Спорт»: Каррера является претендентом на должность главного тренера «Химок»

Одним из кандидатов на вакантный пост главного тренера «Химок» является бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера.

Об этом сообщает «РБ Спорт». Помимо итальянца, кандидатом на этот пост является главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов.

В конце октября «Химки» расторгли контракт с прежним наставником команды Игорем Черевченко. В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера является Игорь Ющенко.

После 14 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне вылета.

Каррера покинул «Спартак» в 2018 году. В сезоне-2016/17 красно-белые под руководством итальянца стали чемпионами России.

Ранее в «Химках» опровергли информацию о продаже Лантратова в «Спартак».