«РБ Спорт»: Каррера является претендентом на должность главного тренера «Химок»
- AP
Об этом сообщает «РБ Спорт». Помимо итальянца, кандидатом на этот пост является главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов.
В конце октября «Химки» расторгли контракт с прежним наставником команды Игорем Черевченко. В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера является Игорь Ющенко.
После 14 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне вылета.
Каррера покинул «Спартак» в 2018 году. В сезоне-2016/17 красно-белые под руководством итальянца стали чемпионами России.
Ранее в «Химках» опровергли информацию о продаже Лантратова в «Спартак».