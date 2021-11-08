В «Химках» опровергли информацию о продаже Лантратова в «Спартак»

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном трансфере вратаря подмосковного клуба Ильи Лантратова в столичный «Спартак».
В «Химках» опровергли информацию о продаже Лантратова в «Спартак»
  • © fckhimki.com

«Это не более чем слухи. «Спартак» к нам не обращался. Более того, мы никуда не собираемся продавать Илью до конца сезона», — цитирует Терюшкова Sport24.

Контракт 25-летнего голкипера с подмосковным клубом истекает летом 2025 года.

Трансфермаркет оценивает стоимость вратаря в €2 млн.

Лантратов в сезоне-2021/22 провёл в составе «Химок» 14 матчей, в которых пропустил 22 гола.

Ранее сообщалось, что Лантратов может зимой перейти в «Спартак».

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