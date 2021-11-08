В «Химках» опровергли информацию о продаже Лантратова в «Спартак»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном трансфере вратаря подмосковного клуба Ильи Лантратова в столичный «Спартак».

«Это не более чем слухи. «Спартак» к нам не обращался. Более того, мы никуда не собираемся продавать Илью до конца сезона», — цитирует Терюшкова Sport24.

Контракт 25-летнего голкипера с подмосковным клубом истекает летом 2025 года.

Трансфермаркет оценивает стоимость вратаря в €2 млн.

Лантратов в сезоне-2021/22 провёл в составе «Химок» 14 матчей, в которых пропустил 22 гола.

Ранее сообщалось, что Лантратов может зимой перейти в «Спартак».