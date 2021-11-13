Bellator организует прощальный бой Фёдора Емельяненко в России

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что планирует организовать россиянину Фёдору Емельяненко масштабный прощальный бой в Москве летом 2022 года.

«Будет ещё один грандиозный турнир. Возможно, это будет следующим летом в Москве. Фёдор хочет драться в России, это его последний бой. Мы планируем что-то действительно масштабное в качестве его прощального поединка», — цитирует Кокера MMA Junkie.

По его словам, Фёдор Емельяненко добился выдающейся карьеры в качестве величайшего бойца в тяжёлом весе в ММА за всё время. Поэтому ожидаются его грандиозные проводы. Кокер добавил, что Bellator собирается сделать что-то действительно особенное.

«Мы уже сейчас начинаем планировать это», — сказал он.

Напомним, на турнире Bellator 269, который состоялся 23 октября в Москве, 45-летний Фёдор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде боя.

Ранее Александр Харитонов заявил, что у Джонсона была задача выйти и упасть в бою с Фёдором Емельяненко.