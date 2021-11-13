Лыжник Червоткин завоевал серебро на турнире в Финляндии

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Россиянин Алексей Червоткин завоевал серебряную медаль на международном турнире по лыжным гонкам в финском Муонио.
Лыжник Червоткин завоевал серебро на турнире в Финляндии
  • AP

26-летний российский спортсмен в гонке на 15 км классическим стилем показал результат 37 минут 33,5 секунды.

Золотую медаль завоевал Ииво Нисканен из Финляндии (37.30,1). Россиянин Иван Якимушкин занял третье место (37.56,4).

Остальные россияне показали следующие результаты: Сергей Устюгов — шестое место, Илья Семиков — седьмое, Андрей Собакарев — девятое, Денис Спицов — десятое.

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева выиграла гонку на 10 км на турнире в Финляндии.

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