Фигуристка Сакамото выиграла Гран-при Японии

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Японка Каори Сакамото одержала победу в женских одиночных соревнованиях на четвёртом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Токио — NHK Trophy.
Фигуристка Сакамото выиграла Гран-при Японии
  • Reuters

По итогам двух прокатов она набрала 223,34 балла.

Второй стала её соотечественница Мана Кавабэ (205,44), а тройку лучших замкнула Ён Ю из Южной Кореи (203,60).

Российские спортсменки в данном этапе Гран-при участия не принимали. На NHK Trophy должна была выступить Дарья Усачёва, но 15-летняя ученица Этери Тутберидзе получила травму на разминке перед короткой программой, из-за чего снялась с соревнований.

Ранее российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.

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