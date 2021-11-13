Фигуристка Сакамото выиграла Гран-при Японии
- Reuters
По итогам двух прокатов она набрала 223,34 балла.
Второй стала её соотечественница Мана Кавабэ (205,44), а тройку лучших замкнула Ён Ю из Южной Кореи (203,60).
Российские спортсменки в данном этапе Гран-при участия не принимали. На NHK Trophy должна была выступить Дарья Усачёва, но 15-летняя ученица Этери Тутберидзе получила травму на разминке перед короткой программой, из-за чего снялась с соревнований.
Ранее российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.