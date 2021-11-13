Дани Алвес прокомментировал своё возвращение в «Барселону»

Бразильский защитник Дани Алвес высказался о своём возвращении в испанский футбольный клуб «Барселона».

«Я боролся как сумасшедший почти пять лет, чтобы это случилось. Не знал, что будет так сложно вернуться и что это займёт так много времени, но мои сердце и душа знали, что этот день настанет», — написал Алвес в Instagram.

По его словам, он чувствует, что возвращается домой, а также желает, чтобы этот сон продолжался вечно.

«Увидимся скоро в самом очаровательном для меня месте. У меня будет тот же энтузиазм, что в первый раз, и прежнее желание помочь вновь сделать клуб лучшим в мире!» — добавил бразилец.

Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год. За это время он провёл 247 матчей, в которых забил 14 мячей. После он выступал за «Ювентус», ПСЖ и «Сан-Паулу».

Ранее сообщалось, что Алвес возвращается в «Барселону».