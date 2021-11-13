Мугуруса обыграла Крейчикову во втором туре Итогового турнира WTA

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Испанка Гарбинье Мугуруса одержала победу над Барборой Крейчиковой из Чехии в матче второго тура Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканской Гвадалахаре.
Мугуруса обыграла Крейчикову во втором туре Итогового турнира WTA
  • AP

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:4 в пользу двукратной чемпионки турниров Большого шлема. Для Мугурусы это первая победа на турнире. 

В другом матче группы Теотиуакан ещё одна представительница Чехии, Каролина Плишкова, проиграла эстонке Анетт Контавейт (4:6, 0:6), которая уже гарантировала себе выход в полуфинал соревнований.

Далее Мугуруса сыграет с Контавейт, а Крейчикова встретится с Плишковой.

Ранее сообщалось, что испанка Паула Бадоса взяла верх над Ариной Соболенко из Белоруссии в первом туре Итогового турнира WTA.

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