Мугуруса обыграла Крейчикову во втором туре Итогового турнира WTA

Испанка Гарбинье Мугуруса одержала победу над Барборой Крейчиковой из Чехии в матче второго тура Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканской Гвадалахаре.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:4 в пользу двукратной чемпионки турниров Большого шлема. Для Мугурусы это первая победа на турнире.

В другом матче группы Теотиуакан ещё одна представительница Чехии, Каролина Плишкова, проиграла эстонке Анетт Контавейт (4:6, 0:6), которая уже гарантировала себе выход в полуфинал соревнований.

Далее Мугуруса сыграет с Контавейт, а Крейчикова встретится с Плишковой.

Ранее сообщалось, что испанка Паула Бадоса взяла верх над Ариной Соболенко из Белоруссии в первом туре Итогового турнира WTA.