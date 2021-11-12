Бадоса победила Соболенко в первом туре Итогового турнира WTA

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Испанка Паула Бадоса взяла верх над Ариной Соболенко из Белоруссии в матче первого тура Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканской Гвадалахаре.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:0. 

В другом матче группы Чичен-Ица гречанка Мария Саккари одолела представительницу Польши Игу Свёнтек.  

В квартете Теотиуакан чешка Барбора Крейчикова уступила эстонке Аннет Контавейт (3:6, 4:6), а другая спортсменка из Чехии, Каролина Плишкова, оказалась сильнее испанки Гарбинье Мугурусы (4:6, 6:2, 7:6).

Ранее сообщалось, что россиянка Вероника Кудерметова проиграла Жаклин Кристиан в четвертьфинале турнира WTA в Линце.

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