Бадоса победила Соболенко в первом туре Итогового турнира WTA

Испанка Паула Бадоса взяла верх над Ариной Соболенко из Белоруссии в матче первого тура Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканской Гвадалахаре.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:0. В другом матче группы Чичен-Ица гречанка Мария Саккари одолела представительницу Польши Игу Свёнтек. В квартете Теотиуакан чешка Барбора Крейчикова уступила эстонке Аннет Контавейт (3:6, 4:6), а другая спортсменка из Чехии, Каролина Плишкова, оказалась сильнее испанки Гарбинье Мугурусы (4:6, 6:2, 7:6). Ранее сообщалось, что россиянка Вероника Кудерметова проиграла Жаклин Кристиан в четвертьфинале турнира WTA в Линце.