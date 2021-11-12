Bellator осведомлён о ситуации с российским бойцом Усманом Нурмагомедовым
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Bellator известно о ситуации с участием Усмана Нурмагомедова. Промоушен собирает информацию. На данный момент нам нечего добавить», — цитирует РИА Новости представителя промоушена.
Усману Нурмагомедову вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. 23-летний боец является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Ранее сообщалось, что Усмана Нурмагомедова отправят в Дагестан после инцидента с полицейским.