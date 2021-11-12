Сборная России провела тренировку перед матчем с Хорватией

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Сборная России провела восстановительную тренировку в Санкт-Петербурге перед игрой с командой Хорватии в заключительном туре квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Сборная России провела тренировку перед матчем с Хорватией
  • ©Twitter сборной России по футболу

13 ноября сборная России вылетит в Сплит, сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.

Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите. За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. У хорватов в активе 20 баллов.

Ранее главный тренер сборной Хорватии признался, что ждал осечки России в отборе на ЧМ-2022.

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