Сборная России провела тренировку перед матчем с Хорватией

Сборная России провела восстановительную тренировку в Санкт-Петербурге перед игрой с командой Хорватии в заключительном туре квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.

13 ноября сборная России вылетит в Сплит, сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.

Восстановительная тренировка в Петербурге. Завтра вылетаем в Хорватию!#НашиПарниpic.twitter.com/mWy2ouKRdw — Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2021

Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите. За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. У хорватов в активе 20 баллов.

Ранее главный тренер сборной Хорватии признался, что ждал осечки России в отборе на ЧМ-2022.