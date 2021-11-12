Сборная России провела тренировку перед матчем с Хорватией
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13 ноября сборная России вылетит в Сплит, сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.
Восстановительная тренировка в Петербурге. Завтра вылетаем в Хорватию!#НашиПарниpic.twitter.com/mWy2ouKRdw— Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2021
Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите. За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. У хорватов в активе 20 баллов.
Ранее главный тренер сборной Хорватии признался, что ждал осечки России в отборе на ЧМ-2022.