Американский журналист: очевидно, что Усачёва приехала в Токио с травмой

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Дэйв Лиз, американский журналист, пишущий о фигурном катании, и ведущий блога The Skating Lessons, прокомментировал травму россиянки Дарьи Усачёвой, из-за которой спортсменка снялась с Гран-при Японии.
Американский журналист: очевидно, что Усачёва приехала в Токио с травмой
  • Reuters

«Абсолютно очевидно, что Усачёва приехала в Токио с уже имеющейся травмой. В Америке, если 15-летняя девочка получает перелом бедра, которое является очень сильной и прочной костью, это уже само по себе повод спросить: почему случилась травма? Понятно ведь, что в этом возрасте она может быть связана только с плотностью и прочностью костей. Все известные мне случаи с подобными повреждениями, которые происходили с фигуристками США, были связаны с расстройством пищевого поведения у этих девушек», — заявил Лиз в интервью RT.

«Что касается соблюдения врачебной тайны, если это происходит с публичным человеком не в приватном порядке, а на публичном мероприятии, которое к тому же транслируется по ТВ и на котором присутствуют зрители, разговоры о врачебной тайне просто неуместны. Более того, журналисты в этой ситуации имеют право на любые вопросы. Они обязаны дать информацию, и сообщить максимум подробностей по теме», — добавил он.

12 ноября Усачёва получила травму на раскатке перед короткой программой Гран-при Японии, из-за чего снялась с соревнований.

Ранее Косторная поддержала Усачёву, получившую травму на Гран-при Японии.

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