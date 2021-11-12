Игнатов прокомментировал свой результат в короткой программе на Гран-при Японии
- РИА Новости
«Честно говоря, стараюсь не думать о финале Гран-при. Ставлю задачу показать чистые прокаты. Сегодня были свои шероховатости. Но, учитывая все обстоятельства, обстановку… По баллам получилось чуть лучше, чем в Канаде», — цитирует Игнатова Sport24.
Макар Игнатов набрал 90,54 балла за свой прокат, это лучший результат в карьере российского спортсмена.
Ранее сообщалось, что Игнатов занял четвёртое место в короткой программе.