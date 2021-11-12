Игнатов прокомментировал свой результат в короткой программе на Гран-при Японии

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Российский фигурист Макар Игнатов рассказал о своём выступлении в короткой программе на этапе Гран-при в Японии, а также прокомментировал оценку по результатам проката.
Игнатов прокомментировал свой результат в короткой программе на Гран-при Японии
  • РИА Новости

«Честно говоря, стараюсь не думать о финале Гран-при. Ставлю задачу показать чистые прокаты. Сегодня были свои шероховатости. Но, учитывая все обстоятельства, обстановку… По баллам получилось чуть лучше, чем в Канаде», — цитирует Игнатова Sport24.

Макар Игнатов набрал 90,54 балла за свой прокат, это лучший результат в карьере российского спортсмена.

Ранее сообщалось, что Игнатов занял четвёртое место в короткой программе.

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