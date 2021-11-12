Жулин заявил, что ему понравился прокат Синициной и Кацалопова на Гран-при Японии

Александр Жулин, тренер чемпионов мира в танцах на льду Никиты Кацалапова и Виктории Синициной, оценил выступление своих подопечных в ритм-танце на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.

«Хорошо катались, мне всё понравилось. Есть кое-какие технические недочёты, так как маловато получили в технической оценке», — цитирует Жулина РИА Новости.

По его мнению, Синицина могла немного медленно делать твиззлы, из-за чего им не поставили четвёртый уровень.

«Строгая техническая панель на турнире. Будем работать над недочётами», — добавил специалист.

Синицина и Кацалапов набрали 86,33 балла и лидируют после ритм-танца на Гран-при Японии.

Ранее Кацалапов рассказал о своём самочувствии после ритм-танца на Гран-при Японии.