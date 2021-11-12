Жулин заявил, что ему понравился прокат Синициной и Кацалопова на Гран-при Японии
- РИА Новости
«Хорошо катались, мне всё понравилось. Есть кое-какие технические недочёты, так как маловато получили в технической оценке», — цитирует Жулина РИА Новости.
По его мнению, Синицина могла немного медленно делать твиззлы, из-за чего им не поставили четвёртый уровень.
«Строгая техническая панель на турнире. Будем работать над недочётами», — добавил специалист.
Синицина и Кацалапов набрали 86,33 балла и лидируют после ритм-танца на Гран-при Японии.
Ранее Кацалапов рассказал о своём самочувствии после ритм-танца на Гран-при Японии.