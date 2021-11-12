Жулин заявил, что ему понравился прокат Синициной и Кацалопова на Гран-при Японии

Короткая ссылка
Александр Жулин, тренер чемпионов мира в танцах на льду Никиты Кацалапова и Виктории Синициной, оценил выступление своих подопечных в ритм-танце на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.
Жулин заявил, что ему понравился прокат Синициной и Кацалопова на Гран-при Японии
  • РИА Новости

«Хорошо катались, мне всё понравилось. Есть кое-какие технические недочёты, так как маловато получили в технической оценке», — цитирует Жулина РИА Новости.

По его мнению, Синицина могла немного медленно делать твиззлы, из-за чего им не поставили четвёртый уровень.

«Строгая техническая панель на турнире. Будем работать над недочётами», — добавил специалист.

Синицина и Кацалапов набрали 86,33 балла и лидируют после ритм-танца на Гран-при Японии.

Ранее Кацалапов рассказал о своём самочувствии после ритм-танца на Гран-при Японии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить