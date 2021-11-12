Карпин: отсутствие Баринова в матче с Кипром связано с жёлтой карточкой

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов не принял участие в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром (6:0).
Карпин: отсутствие Баринова в матче с Кипром связано с жёлтой карточкой
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  • © Maksim Konstantinov

«Да, с жёлтой карточкой тоже связано. Если Джикия больше всех минут в сборной отыграл, то Баринов второй по их числу. В матче со «Спартаком» Баринов получил жёлтую карточку за то, что в него подкатились, и ему показали жёлтую. У него позиция такая, что можно что-то случайно задеть — и пропустить матч с Хорватией», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

В составе сборной России дубль оформил Александр Ерохин (4-я, 87-я минуты). Также мячи забили Фёдор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (57-я), Алексей Сутормин (62-я) и Антон Заболотный (82-я).

За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии (20 очков).

Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите.

Ранее Валерий Карпин заявил, что после третьего гола стал уже думать о матче с Хорватией.

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