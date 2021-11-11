Карпин объяснил, почему Джикия не сыграл с Кипром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему защитник Георгий Джикия остался в запасе в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Кипра (6:0).

«Джикия больше всех футболистов сборной провёл минут на поле за два месяца, накопилась усталость. Когда сыграл около 20 матчей, то усталость даёт о себе знать. Думая об игре с Хорватией, рисковать не стоило», — цитирует «Спорт-Экспресс» Карпина.

По его словам, Джикия абсолютно здоров и никто из футболистов сборной не получил травм, за исключением Данилы Глебова.

«Головина после третьего гола заменили, думая об игре с Хорватией. Он сыграл 60 минут — таков план и был. Всё сложилось удачно. Карточки не получил никто, дали паузу игрокам», — сказал тренер.

В составе сборной России дубль оформил Александр Ерохин (4-я, 87-я минуты). Также мячи забили Фёдор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (57-я), Алексей Сутормин (62-я) и Антон Заболотный (82-я).

За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии (17 очков), которая 11 ноября сыграет с Мальтой свой матч девятого тура.

Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите.

Ранее Валерий Карпин заявил, что после третьего гола стал уже думать о матче с Хорватией.