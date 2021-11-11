Мостовой: уверенная победа над Кипром — хороший знак перед матчем с Хорватией

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой поделился мнением о победе над командой Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Самые положительные эмоции, команда победила уверенно — хороший знак перед самой важной игрой в году. После второго-третьего мяча стал думать о Хорватии. Все мысленно думали о них, сейчас смотрим Хорватию и готовимся», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

Он признался, что сборная не собирается играть теперь вничью с Хорватией.

Матч группы Н, который прошёл в Санкт-Петербурге, на поле стадиона «Газпром Арена», завершился со счётом 6:0 в пользу российской команды.

В составе сборной России дубль оформил Александр Ерохин (4-я, 87-я минуты). Также мячи забили Фёдор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (57-я), Алексей Сутормин (62-я) и Антон Заболотный (82-я).

За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии (17 очков), которая 11 ноября сыграет с Мальтой свой матч девятого тура.

Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите.

Ранее Валерий Карпин заявил, что после третьего гола стал уже думать о матче с Хорватией.