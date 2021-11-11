Канчельскис отметил хорошую реализацию сборной России в игре с Кипром

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу команды Валерия Карпина в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года над Кипром.

«Молодцы! Использовали моменты на сто процентов. Это большой плюс, что у нас хорошая реализация. Первый тайм был никакой, но в футбол играют 90 минут. Во втором тайме мы полностью переиграли сборную Кипра», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

По его мнению, заключительная игра групповой стадии со сборной Хорватии будет самой важной в этом году.

Матч группы Н, который прошёл в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершился со счётом 6:0 в пользу российской команды.

В составе сборной России дубль оформил Александр Ерохин (4-я, 87-я минуты). Также мячи забили Фёдор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (57-я), Алексей Сутормин (62-я) и Антон Заболотный (82-я).

За тур до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 22 очками в девяти играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии (17 очков), которая 11 ноября сыграет с Мальтой свой матч девятого тура.

Ранее Валерий Карпин заявил, что после третьего гола стал уже думать о матче с Хорватией.