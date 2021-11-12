Рублёв рассказал, в каком компоненте хочет прибавить в новом сезоне

Российский теннисист Андрей Рублёв сообщил, что он работает над своей психологией.

«Хочу прибавить в психологии. Если получится, у меня очень хорошие шансы успешно провести 2022-й. Процесс для меня важнее, чем победа в конкретном турнире», — цитирует La Stampa Рублёва.

При этом он признался, что у него нет личного психолога.

«Полагаюсь на себя и команду. Выслушиваю их мнения и стараюсь по-своему анализировать эти слова», — добавил он.

По словам Рублёва, ещё он хочет улучшить бэкхенд и игру в обороне.

Ранее сообщалось, что Рублёв сыграет на показательном турнире в Абу-Даби.