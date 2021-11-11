Футбольный эксперт Малосолов дал прогноз матчей сборной России с Кипром и Хорватией

Короткая ссылка
Футбольный эксперт Андрей Малосолов дал прогноз относительно матчей сборной России с Кипром и Хорватией.
Футбольный эксперт Малосолов дал прогноз матчей сборной России с Кипром и Хорватией
  • РИА Новости

«Нас устраивает даже ничья, но когда мы рассчитываем на такой результат, это плохо заканчивается. Поэтому играть надо и в сегодняшнем матче с Кипром, и в воскресном матче с Хорватией только на победу. Не надеяться ни на внешние обстоятельства, ни на внешние силы. Верить только в себя», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

По словам эксперта, соперники могут подготовить российской команде неожиданные сюрпризы, поэтому футболистам необходимо готовиться ко всему.

«Хорватия — это очень сильный соперник. В первой игре против России хорваты были не в очень хорошем эмоциональном состоянии, у них было много травмированных. Сейчас они основные лидеры», — заявил эксперт.

Как отметил Малосолов, это будет очень нелёгкий матч.

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало встречи — в 20:00 мск. За два тура до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 19 очками в восьми играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится со сборной Хорватии, у которой 17 очков.

Ранее сообщалось, что Россия сыграет с Кипром в футболках красного цвета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить