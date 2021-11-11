Газзаев: могу твёрдо сказать, что никакого расизма в России нет

Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что в России нет места расизму.

«Могу твёрдо сказать, что никакого расизма в нашей стране нет, потому что в России проживают 193 национальности, которые говорят на 277 языках и диалектах. И мы уважаем вероисповедание, культуру, историю, обычаи всех народов. Это у нас в Конституции записано», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

Перед матчем группового этапа Лиги Европы с английским «Лестером» (1:1) футболисты «Спартака» не стали преклонять колено в поддержку движения против расизма Black Lives Matter, за что экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская обвинила красно-белых в расизме.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на слова Смородской о расизме в клубе.