Газзаев: могу твёрдо сказать, что никакого расизма в России нет

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Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что в России нет места расизму.
Газзаев: могу твёрдо сказать, что никакого расизма в России нет
  • РИА Новости

«Могу твёрдо сказать, что никакого расизма в нашей стране нет, потому что в России проживают 193 национальности, которые говорят на 277 языках и диалектах. И мы уважаем вероисповедание, культуру, историю, обычаи всех народов. Это у нас в Конституции записано», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

Перед матчем группового этапа Лиги Европы с английским «Лестером» (1:1) футболисты «Спартака» не стали преклонять колено в поддержку движения против расизма Black Lives Matter, за что экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская обвинила красно-белых в расизме.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на слова Смородской о расизме в клубе.

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