COPE: «Валенсия» не намерена продлевать контракт с Черышевым

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев покинет испанскую «Валенсию» по окончании текущего сезона.

Об этом сообщает COPE. По информации источника, руководство клуба не намерено продлевать контракт с россиянином, который истекает летом 2022 года. Причиной подобного решения со стороны левантийцев стала высокая травматичность 30-летнего футболиста.

Черышев выступает за «Валенсию» с 2019 года. В нынешнем сезоне россиянин провёл пять матчей, отметившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» и «Валенсия» сыграли вничью в матче Примеры.