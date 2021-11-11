COPE: «Валенсия» не намерена продлевать контракт с Черышевым
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Об этом сообщает COPE. По информации источника, руководство клуба не намерено продлевать контракт с россиянином, который истекает летом 2022 года. Причиной подобного решения со стороны левантийцев стала высокая травматичность 30-летнего футболиста.
Черышев выступает за «Валенсию» с 2019 года. В нынешнем сезоне россиянин провёл пять матчей, отметившись одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» и «Валенсия» сыграли вничью в матче Примеры.