Швеция победила Чехию в стартовом матче Кубка Карьяла
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Матч, проходивший на «Сааб Арене» в Линчёпинге, завершился победой хозяев со счётом 4:1.
В составе шведской команды отличились Понтус Хольмберг, Карл Клингберг, Йеспер Олофссон и Антон Бенгтссон. Единственную шайбу у чехов забросил Филип Хлапик.
Следующий матч на Кубке Карьяла Швеция проведёт 13 ноября с Россией. Чехия в этот же день сыграет с Финляндией.
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