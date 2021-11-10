Швеция победила Чехию в стартовом матче Кубка Карьяла

В стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла — сборная Швеции одержала победу над командой Чехии.

Матч, проходивший на «Сааб Арене» в Линчёпинге, завершился победой хозяев со счётом 4:1.

В составе шведской команды отличились Понтус Хольмберг, Карл Клингберг, Йеспер Олофссон и Антон Бенгтссон. Единственную шайбу у чехов забросил Филип Хлапик.

Следующий матч на Кубке Карьяла Швеция проведёт 13 ноября с Россией. Чехия в этот же день сыграет с Финляндией.

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