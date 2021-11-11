Ринат Билялетдинов: в сборной России есть замена травмированным игрокам

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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал отсутствие в сборной России защитника Ильи Самошникова, а также полузащитников Арсена Захаряна и Рифата Жемалетдинова.
Ринат Билялетдинов: в сборной России есть замена травмированным игрокам
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

«Несомненно, это потери для сборной. Однако, на мой взгляд, в составе сборной России им замена есть. Это не ситуация, как если бы у Португалии не было Криштиану Роналду или у Аргентины Лионеля Месси. Их действительно трудно заменить. В нашей же сборной нет ярко выраженных лидеров, без которых игра команды сразу ломается. Понятно, что Валерию Карпину придётся перекраивать состав, что-то придумывать. Но это и есть тренерская работа. Считаю, что в нашей команде есть кому заменить выбывших», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru.

Сборная России 11 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с командой Кипра, а 14 ноября проведёт матч с хорватами в Сплите.

Ранее Ринат Билялетдинов высказался о том, как важно обойтись без травм в матче с Кипром.

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