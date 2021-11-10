Marca: Хави запретил Пике давать интервью испанскому шоу

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Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави установил новые запреты футболистам команды.
Marca: Хави запретил Пике давать интервью испанскому шоу
  • AP
  • © Joan Monfor

По информации Marca, наставник запретил защитнику сине-гранатовых Жерару Пике давать интервью испанской программе El Hormiguero.

Отмечается, что Хави не нравится частое появление футболистов на подобных мероприятиях. Он хочет, чтобы игроки были сфокусированы только на «Барселоне».

Напомним, что специалист также составил список правил, которым должны следовать футболисты каталонского клуба.

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