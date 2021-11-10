Ловрен: в Сплите сборная России почувствует себя, будто попала в гости к дьяволу

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Россией.

«В последних матчах российская сборная смотрелась очень хорошо, отлично защищалась. Возможно, её игра была не очень привлекательной, но, если спросить меня, что важнее — три очка за победу или красивый футбол без результата — я всегда выберу три очка. Что касается атмосферы на стадионе в Сплите, там вы почувствуете себя так, будто попали в гости к дьяволу. Это будет потрясающе!» — цитирует Ловрена «Матч ТВ».

Он также отметил, что даст общие советы по сборной Хорватии российским партнёрам.

Напомним, что 14 ноября Россия проведёт заключительный матч в квалификации ЧМ-2022 с Хорватией в Сплите. Начало — в 17:00 мск. В настоящий момент национальная команда лидирует в группе H, набрав 19 очков. Хорватия — на втором месте (17 очков).

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